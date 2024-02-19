«Ребенок чуть зуб не сломал»: жительница Новосибирска нашла чип в куске мяса

— Спасибо, что обратили наше внимание на это и оставили сигнал. Мы крайне обеспокоены тем, что в говядине, купленной в нашем магазине, вами была обнаружена такая неприятная находка. Будем признательны, если вы напишете нам в личные сообщения группы. Мы направим информацию непосредственно производителю, чтобы провести анализ и принять необходимые меры, — говорится в ответе на отзыв.