Стало известно, какой будет погода на 23 февраля в Иркутске 2024

Февраль нынче удивляет аномальными холодами (на 8−14 градусов ниже нормы) и обильными снегопадами. К 16 числу в областном центре выпало уже на 22% больше месячной нормы осадков. На этой неделе россиян ждут три выходных дня, потому что День защитника Отечества выпал на будний день — пятницу. Многие заранее планируют, чем займутся, куда поедут. И важную роль в планировании отдыха играют капризы небесной канцелярии. КП-Иркутск узнала, какой будет погода на 23 февраля в Иркутске 2024 и в субботу с воскресеньем.
Погода на 23 февраля в Иркутске 2024
В пятницу Иркутск все еще будет во власти антициклона, который принес в регион те самые аномальные морозы, поэтому теплой погоды ждать не стоит. Но показания уличных термометров днем вполне можно назвать комфортными.
— Ночью 23 февраля в Иркутске выпадет слабый снег, — рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Анна Бабанова. — Днем осадков не ожидается. Что касается температуры воздуха, то ночью −18…-23, днем −10…-15.
В субботу и воскресенье в Иркутске еще холоднее. 24 и 25 февраля в городе по ночам и ранним утром до −24…-28, днем также −10…15. Из плюсов — отсутствие сильного ветра. Все три дня он прогнозируется слабый и переменный. Такой будет погода на 23 февраля в Иркутске 2024, по региону показатели иные.
Погода на 23 февраля в Иркутске 2024: данные по области
В праздничные дни в районах Иркутской области, по сравнению, с областным центром явно морозней. 23 числа в Приангарье также выпадет слабый снег, ночью, по данным синоптиков, столбики уличных термометров опустятся до −22…-27. В остальные выходные снега не ожидается, а это, как правило, означает, что станет еще холоднее.
24 и 25 февраля по области в ночное время −24…-29, в отдельных районах при прояснении и вовсе до −34…-39.
— Дневные температуры все три дня примерно одинаковые −13…-18 градусов, — говорит метеоролог Анна Бабанова. — И такая погода сохранится почти до конца зимы. До 28 февраля пока прогнозируются такие показатели.
Зима словно из последних сил упирается и не хочет сдавать свои позиции. Да еще и напоминает, какой суровой она может быть — погода на неделю с 19 по 25 февраля.
Погода на 23 февраля в Иркутске 2024: культурная программа
А вы уже решили, чем займетесь в праздники? В эти дни в городе пройдут праздник в питомнике «К9», мастер-класс по сборке и разборке оружия, можно будет сходить на концерты, спектакли. Развлекательную программу также подготовили в зоосаде. А еще планируется матч по хоккею с шайбой на льду Байкала с участием легенд спорта. Программа мероприятий здесь.