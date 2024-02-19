Стало известно, какой будет погода на 23 февраля в Иркутске 2024

Февраль нынче удивляет аномальными холодами (на 8−14 градусов ниже нормы) и обильными снегопадами. К 16 числу в областном центре выпало уже на 22% больше месячной нормы осадков. На этой неделе россиян ждут три выходных дня, потому что День защитника Отечества выпал на будний день — пятницу. Многие заранее планируют, чем займутся, куда поедут. И важную роль в планировании отдыха играют капризы небесной канцелярии. КП-Иркутск узнала, какой будет погода на 23 февраля в Иркутске 2024 и в субботу с воскресеньем.