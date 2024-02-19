ГАИ за четыре дня оштрафовала 133 водителя маршруток в Минске

До 26 февраля ГАИ Минска проводит рейдовые проверки исправности маршруток и работу их водителей для снижения аварийности.
Внимание обращают не только на соблюдение водителями маршруток ПДД, но проверяют также документацию, техническое состояние маршруток, а именно наличие зимней резины, исправность фар.
Как сообщает телеграм-канал «УГАИ ГУВД Мингорисполкома», с начала профилактических мероприятий, а они стартовали 16 февраля, уже привлечены к административной ответственности 133 водителя маршруток.
Среди основных нарушений — перевозка пассажиров сверх числа установленных мест, превышение скоростного режима, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, игнорирование требований об использовании ремней безопасности, непредоставление преимущества пешеходам, проезд на красный сигнал светофора, а также технические неисправности.