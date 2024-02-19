Жители Ростова-на-Дону заявили в соцсетях о «драке» на концерте Глеба Самойлова

В Ростове-на-Дону концерт Глеба Самойлова (группа «Агата Кристи») прошел при большом наплыве зрителей. Люди сообщили в соцсетях, что выступление артиста должно было пройти на сцене Кроп Арены, но шоу в итоге перенесли в тесное помещение одного из клубов донской столицы.
По словам ростовчан, новое место не подходило для массового мероприятия, и все пришедшие стояли в плотной толпе. Совсем неуютно было тем, кто оказался рядом со входом в помещение. Некоторые интернет-пользователи даже рассказали о «драке», но была ли она на самом деле, неизвестно.
— Мы там были, давки и драки не было. Народа оказалось очень много. Естественно, давка была, вот и все, — написала одна из девушек в комментариях к посту в городском паблике VK.
К слову, на странице мероприятия в соцсетях также появились комментарии фанатов об организации концерта, при этом претензий к музыкальной программе нет. Ростовчане порадовались любимым композициям, но попросили исполнителя провести еще один концерт вместо прошедшего.