Жители Ростова-на-Дону заявили в соцсетях о «драке» на концерте Глеба Самойлова

По словам ростовчан, новое место не подходило для массового мероприятия, и все пришедшие стояли в плотной толпе. Совсем неуютно было тем, кто оказался рядом со входом в помещение. Некоторые интернет-пользователи даже рассказали о «драке», но была ли она на самом деле, неизвестно.