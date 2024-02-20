Памятник Салавату в Уфе начнут ремонтировать в конце года

— Я мог бы закрыть для себя этот вопрос и отложить его решение на неопределенный срок, чтобы ремонтом занимались уже другие руководители, но в моем понимании так поступать нельзя, нужно привести его в порядок, — подчеркнул Радий Хабиров. — Проект состоит из двух составляющих — реставрации и укрепления его постамента. Понимаем, что предстоит большая проектная работа. Поэтому планируем приступить к реставрации в конце 2024-го — начале 2025 года.