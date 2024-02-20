Памятник Салавату в Уфе начнут ремонтировать в конце года

Памятник Салавату Юлаеву в Уфе планируют начать реконструировать в конце 2024 года, а на месте Городища-2 появится археологический депозитарий — объект со стеклянными панелями над зоной раскопок.
Об этом и многом другом на встрече с представителями Всемирного курултая башкир, а также научного и творческого сообществ республики рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.
Основной акцент руководитель региона сделал на актуальных вопросах развития республики, а также работы общественных объединений, их взаимодействия с органами власти и жителями.
По словам Радия Хабирова, именно диалог с людьми является одним из главных инструментов работы руководителей и общественников.
— Жителям надо объяснять волнующие темы, разговаривать с ними, — уверен руководитель региона.
Отвечая на вопрос о судьбе мечети «Ар-Рахим» в Уфе, Радий Фаритович сказал, что специалисты уже обследовали здание и в этом году строители снова приступят к работе. Г-н Хабиров добавил, что сегодня частично решен вопрос с финансированием.
— Мы уже нашли 250 млн рублей, а всего в этом году направим на эти цели около 700 млн, — прокомментировал он. — На следующий год — еще 1 млрд рублей. Дальше будем смотреть по ходу работ, но мечеть мы обязательно достроим.
Облицовка храма, по словам руководителя региона, займет примерно два года. Сейчас уже начались поиски гранита, чтобы приступить к украшению мусульманского сооружения.
Пояснил глава РБ и то, как будут ремонтировать памятник Салавату Юлаеву, состояние которого требует внимания.
— Я мог бы закрыть для себя этот вопрос и отложить его решение на неопределенный срок, чтобы ремонтом занимались уже другие руководители, но в моем понимании так поступать нельзя, нужно привести его в порядок, — подчеркнул Радий Хабиров. — Проект состоит из двух составляющих — реставрации и укрепления его постамента. Понимаем, что предстоит большая проектная работа. Поэтому планируем приступить к реставрации в конце 2024-го — начале 2025 года.
Г-н Хабиров добавил, что реализация точно займет более года. Прежде чем начать работы, он пообещал провести с людьми несколько «очень активных разговоров, совещаний и встреч».
Напомним, ранее руководитель республики отметил, что реставрация памятника — это «будет недешевое удовольствие».
— Речь идет о 300 млн рублей, — подчеркнул глава Башкирии. — Памятник, безусловно, придется демонтировать, разрезать. Как все памятники по частям привозятся и потом свариваются. Он будет увозиться, и реконструкция будет проводиться в одном из цехов.
При этом он назвал «сказкой» разговоры о том, что такой большой памятник весом в 40 тонн можно реконструировать в павильоне рядом с местом его установки.
Также участники встречи предложили увековечить память воинов башкирских полков, которые сражались за Родину во время Великой Отечественной войны, установив стелы в местах формирования подразделений. Глава региона отметил, что будет правильно установить ее именно в Уфе.
— Этот проект мы реализуем в обозримом будущем, — добавил он. — В столице республики появится и площадь героев специальной военной операции.
Также Радий Фаритович опроверг слухи о строительстве на территории археологического памятника «Городище Уфа-2» православного храма.
— Мы хотим сделать в районе городища археологический депозитарий, — рассказал он. — Очень красивый объект со стеклянными панелями над зоной раскопок. Пока есть концепция, но стоит проект недешево. По первым только прикидкам — около 2 млрд рублей.
По словам главы РБ, этот депозитарий необходим, потому что в него можно переместить много архивных материалов.
— Сегодня многие наши музеи заполнены фондами, которые в том числе можно выставлять на открытом воздухе и внутри этого депозитария, — предположил руководитель республики. — В горизонте пяти лет мы построим этот объект.
В завершение встречи Радий Хабиров отметил, что сегодня республика находится на очень непростом пути развития.
— Наша башкирская нация в составе России борется с очень страшным врагом, — подчеркнул он. — Параллельно мы пытаемся решить те вопросы, которые копились долгие годы, а также отвечать на новые вызовы. В этот момент важно быть очень разумными и мудрыми.