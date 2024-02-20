Жительницы Кубани отдают свадебные платья для плетения маскировочных сетей

Свадебные платья жительниц Кубани спасают бойцов на СВО. Женщины достают из шкафов свои наряды, чтобы передать их для плетения маскировочных сетей. Акцию запустило общественное движение ZaVеса из Кропоткина. Узнав о том, что их подвенечные платья могут сослужить хорошую службу, со всех городов Краснодарского края на адрес волонтеров стали лететь посылки.
Зимой нам была очень нужна белая ткань для маскировочных сетей. Снег лежал, и бойцы просили для укрытия защиту такого цвета". Мы призвали всех, кому не жалко отдать свои свадебные платья. Ткань нарезали, а из фурнитуры сделали обереги.
Дарья с позывным «Бирюза» из Гулькевичского района — волонтер со стажем. То продукты передаст, то деньгами поможет.
«Каждый раз спрашиваю себя — чем могу поддержать наших ребят на СВО? Не всегда есть возможность. А тут приехала в пункт сбора гуманитарки, смотрю, свадебные платья висят. Свое думала продать, оно было дорогое, но так и не получилось, решила отдать», — говорит Дарья.
Бывший муж женщины был военным. На их свадьбе гуляли офицеры. Дарья посчитала, что ее платье будет оберегом для всей нынешних бойцов.
«Оно путешествовало по всей стране, но я подумала, что теперь пришло время, чтобы оно послужило, а не лежало в шкафу. Хотелось передать частичку своей любви. Когда отвозила его в мастерскую, даже мурашки по коже пробежали. А когда отдала его, почувствовала умиротворение», — рассказала Дарья.
Елена Василова из Туапсе передала для волонтеров несколько огромных пакетов со свадебными платьями. Замуж столько не выходила, шутит она. Просто раньше держала салон с прокатом. Магазинчик закрылся, а платья остались.
«Все хотела отдать на благое дело, например, в детский дом, чтобы там девчонкам сшили новые платья, но это дело хлопотное. Так и лежали. А потом узнала, что из свадебных платьев делают маскировочные сети. Дай, думаю, отправлю», — признается Елена Михайловна.
Так десятки платьев оказались в умелых руках кропоткинских мастериц. Запрос от военных они отработали быстро, понимали, что надо торопиться — бойцам нечем прятать технику от противника зимой. Но они не подвели — белоснежные сети передали вовремя.