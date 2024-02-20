Жительницы Кубани отдают свадебные платья для плетения маскировочных сетей

«Оно путешествовало по всей стране, но я подумала, что теперь пришло время, чтобы оно послужило, а не лежало в шкафу. Хотелось передать частичку своей любви. Когда отвозила его в мастерскую, даже мурашки по коже пробежали. А когда отдала его, почувствовала умиротворение», — рассказала Дарья.