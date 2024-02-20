Прямой эфир на тему поддержки бойцов СВО пройдёт в Хабаровском крае

В Хабаровском крае 21 февраля состоится прямой эфир по вопросам оказания помощи бойцам СВО и их семьям. Все, кому интересна тема, смогут узнать о компенсациях, льготах, правилах получения удостоверения боевых действий, назначения пособий и тому подобное, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Интересующие вопросы граждане могут оставить в социальных сетях ЦУР под постом с информацией о прямом эфире. На все обращения во время трансляции ответит руководитель фонда «Защитники Отечества» в Хабаровске Алена Чаплыгина. Трансляция начнется 21 февраля в 12:00. Посмотреть прямой эфир можно на страницах правительства Хабаровского края в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.



Также отметим, в конце февраля-начале марта в хабаровском фонде «Защитники Отечества» пройдет череда бесплатных консультаций. 28 февраля с 10:00 граждане могут получить экспертное мнение адвоката. 5 марта с 10:00 — консультация нотариуса. Задать вопросы представителю прокуратуры можно будет 11 марта с 10:00. Предварительная запись ведется по телефонам: +7 (4212) 96−67−40 ; +7 (4212) 96−67−41 ; +7 (4212) 96−67−42 .