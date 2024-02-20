Названы сроки ремонта перекрытой развязки из Краснодара на Майкоп на М-4 «Дон»

Этот путепровод находится на 1353-м километре трассы М-4 «Дон». Водителям следует быть особенно внимательными на этом участке.
Теперь для того чтобы попасть в Майкоп со стороны Краснодара, водителям придется проехать пару километров дальше путепровода и развернуться.
А для въезда в Краснодар от столицы Адыгеи также необходимо будет свернуть в направлении Джубги и продолжить движение до места разворота.
Планируется, что дорожники восстановят бетонных поверхности опор и пролетных строений путепровода. Кроме того, планируется замена верхних и нижних слоев покрытия, гидроизоляции и деформационных швов. Для повышения безопасности дорожного движения также будут установлены новые ограждения. Ремонтные работы планируется завершить к 15 июня.