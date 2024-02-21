Выставка оружия и концерт «Голубых беретов»: подробная программа мероприятий на 23 февраля в Казани

В День Защитника Отечества на больших экранах можно будет увидеть две захватывающие истории о героизме. Фильм «Воздух» расскажет о смешанном авиационном полке во время Великой Отечественной войны, а именно юных летчицах, которым предстоит справиться с трудностями.