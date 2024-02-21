Выставка оружия и концерт «Голубых беретов»: подробная программа мероприятий на 23 февраля в Казани

День Защитника Отечества — праздник, который вызывает особые чувства и эмоции у каждого мужчины. Чтобы сделать его по-настоящему запоминающимся, «Комсомолка» публикует подробную программу мероприятий на 23 февраля в Казани в 2024 году.
Программа мероприятий на 23 февраля 2024 в Казани.
День защитника Отечества в музее-мемориале Великой Отечественной войны.
Где: Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.
Когда: 23 февраля с 10.00 до 17.00.
В рамках праздника в музее пройдет интерактивное мероприятие «Письмо Защитнику Отечества». В это же время будет работать интерактивная выставка «Стрелковое оружие Второй Мировой войны», на котором представят экспонаты времен Великой Отечественной войны, произведенных в СССР, Германии и других странах.
Для самых юных гостей пройдет конкурс детских рисунков на тему Дня Защитника Отечества. На фотозоне «Советский солдат» можно будет примерить на себя форму солдата Красной Армии и сделать памятные снимки.
Цена: от 100 рублей.
Выставка «Профессия — Родину защищать».
Где: Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.
Когда: с 22 февраля по 16 июня.
За день до праздника — в четверг, 22 февраля в филиале Нацмузея Татарстана откроется выставка о разных поколениях защитников Отечества. В экспозиции представят предметы вооружения, униформы, награды, фотографии, в том числе уникальные экспонаты из Сирии.
Цена: от 100 рублей.
Выставка «Наградное и подарочное оружие выдающихся российских и советских военных деятелей».
Где: Музей Пушечного двора.
Когда: в пятницу с 11.00 до 20.00, в выходные — с 10.00 до 18.00.
На выставке из фондов Центрального музея Вооруженных Сил России представлено наградное и подарочное оружие, принадлежавшее именитым отечественным военачальникам: Родиону Малиновскому, Дмитрию Лелюшенко, Василию Соколовскому, Ивану Баграмяну, Алексею Антонову, Дмитрию Устинову, Василию Петрову, Ивану Тюленеву, Сергею Ахромееву и не только.
Экспозиция охватывает период с начала XX века до 1990-ых годов. Среди уникальных экспонатов: мундир Героя Советского Союза Тихона Абрамова и охотничье ружье, подаренное Леониду Брежневу.
Цена: от 100 рублей.
Концерт ансамбля ВДВ «Голубые береты».
Где: ДК Химиков.
Когда: 23 февраля в 15.00.
Ансамбль воздушно-десантных войск «Голубые береты» проведет праздничный концерт в честь Дня Защитника Отечества. Зрители услышат старые и новые песни о солдатах, армии, героизме, подвиге и самопожертвовании.
Цена: от 500 до 1 500 рублей.
Фильмы «Воздух» и «Командир».
Где: Кинотеатры Казани.
В День Защитника Отечества на больших экранах можно будет увидеть две захватывающие истории о героизме. Фильм «Воздух» расскажет о смешанном авиационном полке во время Великой Отечественной войны, а именно юных летчицах, которым предстоит справиться с трудностями.
Другой фильм, «Командир», повествует об истории Геннадия Зайцева. Именно он стоял у истоков создания антитеррористического подразделения Группа «Альфа». Картина о мужестве и сложной операции по освобождению заложников в городе Орджоникидзе.
Цена: от 260 рублей.