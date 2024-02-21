Десять тысяч табличек на домах заменят за три года в Минске

В течение трех ближайших лет на домах в Минске заменят таблички с названием улиц и нумерацией домов. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале ЖКХ Минска.
Сообщается, что в общей сложности замене подлежат 10018 табличек на 5453 жилых домах.
— Макеты аншлагов содержат логотип района, название улицы на белорусском языке и номер дома и согласованы с управлениями архитектуры и строительства администраций районов города Минска, — отмечается в сообщении.
Работы уже начались, планируется, что займут они три года, исполнителями являются КУП ЖКХ районов белорусской столицы.