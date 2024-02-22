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Поздравление Игоря Кобзева с Днем защитника Отечества

Уважаемые жители Иркутской области! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Источник: НИА Байкал

Сегодня мы с гордостью вспоминаем победные традиции Красной Армии. Они стали верными ориентирами для страны и символизируют нерушимую связь всех поколений защитников Родины.

Военная служба требует глубоких знаний, упорства и мужества. В нашей стране она всегда была особым нравственным выбором. Сегодня каждый день вновь приносит нам примеры самоотверженности бойцов Вооруженных Сил России, участвующих в специальной военной операции.

Воины-иркутяне всех родов войск достойно выполняли и выполняют свой ратный долг. Они продолжают дело ветеранов Великой Отечественной войны, своих отцов и дедов, которые отстояли честь и свободу родной земли. Они укрепляют нравственные скрепы страны, которыми всегда славилась Россия.

Считаю особенно важным со стороны власти и общественных организаций сегодня уделять внимание мобилизованным и добровольцам, их семьям и родителям.

От всей души желаю здоровья, успехов в службе и победы в бою всем, кто сегодня на боевом посту.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.