«Иркутский_автохам»: я начальник этой машины!

«Я не управлял, хотя я начальник этой машины!». В Иркутске госавтоинспекторы отстранили от управления иномаркой нетрезвого водителя. Toyota Corolla мешал проезду на парковке Центрального рынка, от мужчины за рулем исходил характерный запах алкоголя, но 34-летний житель Эхирит-Булагатского района отказался от прохождения экспертизы. Автомобилист рассказывал версии о «перепарковке» и помощи другу. В ближайшее время «начальника этой машины» ждёт суд и решение вопроса о лишении прав.