«Иркутский_автохам»: я начальник этой машины!

Проект редакции ИА IrkutskMedia «Иркутский_автохам» публикует фото и видео автомобилей, владельцы которых нарушили правила парковки и дорожного движения. На этой неделе отличились множественные любители со свистом проезжать на «красный» и прочие водители, игнорирующие ПДД.
Вот уж обогнал так обогнал. Машина умудрилась прошмыгнуть мимо авто, которое остановилось, чтобы пропустить человека. Закончилось все хорошо, но пешеход явно успел напугаться.
«Я не управлял, хотя я начальник этой машины!». В Иркутске госавтоинспекторы отстранили от управления иномаркой нетрезвого водителя. Toyota Corolla мешал проезду на парковке Центрального рынка, от мужчины за рулем исходил характерный запах алкоголя, но 34-летний житель Эхирит-Булагатского района отказался от прохождения экспертизы. Автомобилист рассказывал версии о «перепарковке» и помощи другу. В ближайшее время «начальника этой машины» ждёт суд и решение вопроса о лишении прав.
Проезд на «красный» — это классика. Таких случаев хоть отбавляй. И не всегда подобные выходки хорошо заканчиваются.
Светофор на Радиозаводе. «Движение свободное, пробки нет, сколько насчитали нарушителей?», — пишет автор видео.
Водитель маршрутки туда же. «Справа налево, потом на “красный”, — возмущается очевидец. Видимо, сильно куда-то спешил.
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