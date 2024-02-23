Праздничный салют прогремел над Самарой 23 февраля

В пятницу, 23 февраля, Самара вместе со всей Россией отпраздновала День защитника Отечества. Вечером на городской набережной прогремел праздничный салют. Красочными видеокадрами поделился в сообществе «Еще Самара» видеоблогер Евгений Щекин.
Горожане смогли насладиться красивым зрелищем. Все световое представление длилось около 15 минут. За это время в небо были выпущены 30 залпов из гаубиц и более 350 фейерверков «Вега» и «Ассоль» из салютных установок.
Весь день в Самаре шли памятные и торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. На Площади Славы возложили цветы к Вечному огню и горельефу скорбящей Матери-Родины.
В эти дни из разных городов региона в зону спецоперации отправляют гуманитарные грузы. Так, Из Самары в зону СВО отправили 31-й гуманитарный конвой в рамках акции «Своих не бросаем».