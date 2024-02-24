Зрелище не из приятных: «нашествие в небе» во Владивостоке засняли на видео

В небе во Владивостоке местные жители уже не первый раз наблюдают странное явление. Как сообщают в тг-канале vtoryakvdk (18+), настоящее «нашествие» многих людей даже пугает, и всегда в одно и то же время — на раннем восходе.
«Добрый вечер, каждый день на закате и также утром на раннем восходе собираются огромные стаи ворон и кружат, раньше такого не было», — делится подписчик канала.
Видео опубликовали автор в паблике. Подписчики стали бурно обсуждать увиденное, отмечая, что зрелище далеко не из приятных:
«Это знамение», «Ну, вообще это жутко… не смешно», «Каждый год на Варяге такое», «Ужас. Я однажны попала под такое, они еще орут на весь город страшно», «Нашествие утренние в небе».