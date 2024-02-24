На сельские маршруты в Хабаровском крае вышел второй автобус

В Вяземском районе Хабаровского края на маршрут вышел второй автобус. ПАЗ-32053 купили за счет субсидии, которая была выделена по госпрограмме «Развитие транспортной системы Хабаровского края». Оба автобуса будут курсировать по сельским поселениям района, перевозкой занимается предприятие «Автотранспортный перевозчик». Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Вяземского района Александр Усенко.
— В новых автобусах есть все для удобства пассажиров: выдвижная ступенька на входе, кнопка вызова водителя, ремни безопасности. Жители поселений, которые уже успели воспользоваться новым транспортом, отмечают еще одно его преимущество, актуальное для дальневосточных ветров и морозов: в автобусах очень тепло, — пишет глава администрации.
Эти автобусы были куплены для района по решению главы региона Михаила Дегтярева. Из краевого бюджета на автобусы выделили больше 6 миллионов рублей, еще 2,7 миллиона поступило из районных средств. Теперь жители сельских поселений смогут перемещаться между пунктами с комфортом и теплом.