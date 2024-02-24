На сельские маршруты в Хабаровском крае вышел второй автобус

Эти автобусы были куплены для района по решению главы региона Михаила Дегтярева. Из краевого бюджета на автобусы выделили больше 6 миллионов рублей, еще 2,7 миллиона поступило из районных средств. Теперь жители сельских поселений смогут перемещаться между пунктами с комфортом и теплом.