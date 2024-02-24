В Узбекистане 100 тыс. молодых людей могут получить работу в новых промпроектах

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. В Узбекистане 100 тыс. молодых людей могут получить работу в новых промышленных проектах, 150 тыс. — в сфере услуг, 200 тыс. — через легализацию рабочих мест и самозанятость, сообщает пресс-служба главы государства.
В этом году предстоит обеспечить занятость 925 тысяч юношей и девушек. Кроме того, 300 тысяч молодых людей окончат колледжи, техникумы и высшие учебные заведения, отметили в ходе совещания с президентом.
Обсудили также вопросы трудоустройства, обучения молодежи современным профессиям и привлечения ее к предпринимательству.
«Будут созданы дополнительные возможности для молодежного бизнеса. На эти цели будет направляться не менее 40% кредитов, выделяемых в рамках программы семейного предпринимательства. Будут проводиться конкурсы “Молодой предприниматель”, и победители с лучшими бизнес-проектами и идеями будут отправлены за рубеж для повышения квалификации», — говорится в сообщении.
В настоящее время перспективной областью для молодежи являются цифровые технологии. Поэтому в государственной программе предусмотрена реализация проекта «Два программиста из каждой махалли». Кроме того, планируется обеспечить занятость 70 тысяч молодых людей в сфере информационных технологий.
Для этого необходимо выявить способных юношей и девушек, помочь им в изучении IT-специальностей и иностранных языков, хокимам даны соответствующие указания.
Через проект «Ибрат фарзандлари» Агентства по делам молодежи один миллион детей бесплатно обучат иностранным языкам.
«Неиспользуемые помещения в школах будут предоставлены в безвозмездную аренду репетиторам иностранных языков и учебным центрам. 100 частных учебных центров в сельских районах с высокой успеваемостью учащихся получат компенсацию расходов на аренду помещений в течение до 6 месяцев», — отметили в ходе совещания.
Кроме того, молодым людям, обучающимся на частных курсах и получившим сертификат уровня «C1», будут возмещаться расходы на обучение, а за получение сертификата уровня «B2» по немецкому, французскому, корейскому, японскому и китайскому языкам — расходы на получение сертификата. Еще одно нововведение — будут покрываться не только расходы на сдачу экзамена за сертификат, но и шестимесячная плата за обучение.
В рамках проекта «Устоз» 250 тысяч молодых людей обучат 30 современным профессиям, таким как маркетинг, реклама, электронная торговля, IT-дизайн.
В сфере сельского хозяйства также имеются широкие возможности для обеспечения занятости населения.
«В последние годы с этой целью 200 тысяч гектаров земель, высвобожденные из-под хлопчатника и зерновых, были распределены среди населения для ведения фермерского хозяйства. В этом году планируется выделить молодым людям еще 60 тысяч 500 гектаров земли», — подчеркнули в сообщении.
Отмечено, что для эффективного распределения земель будет применяться новый порядок. Так, хокимы районов будут отвечать за выделение участков в местах с хорошим водоснабжением. Махаллинская «семерка» будет предлагать, сколько земли выделить каждому молодому человеку. Получившие землю молодые люди пройдут обучение выращиванию высокоурожайных экспортных культур в «Школе фермеров» Агробанка.
«Для покупки мини-техники, семян и саженцев будут выделяться субсидии из фонда “молодежной тетради” и Фонда фермеров. Молодые фермеры будут кооперировать с экспортерами и перерабатывающими предприятиями. Кроме того, плодоовощным кооперациям будут предоставляться кредиты до 2 миллиардов сумов», — говорится в сообщении.
На совещании также рассмотрели исполнение указа «О дополнительных мерах по совершенствованию порядка предоставления в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения» от 18 января текущего года. Документом определено выставление на онлайн-аукцион 15 тысяч 626 гектаров сельскохозяйственных земель в 156 районах.
Глава государства подчеркнул важность выделения этих земель в местах, близких к населенным пунктам, с хорошим водоснабжением и плодородием, для выращивания экспортоориентированных культур на основе кооперации. Перед хокимами поставлена задача расширить работу по освоению земель и созданию на их базе рабочих мест.