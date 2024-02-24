В Узбекистане 100 тыс. молодых людей могут получить работу в новых промпроектах

Кроме того, молодым людям, обучающимся на частных курсах и получившим сертификат уровня «C1», будут возмещаться расходы на обучение, а за получение сертификата уровня «B2» по немецкому, французскому, корейскому, японскому и китайскому языкам — расходы на получение сертификата. Еще одно нововведение — будут покрываться не только расходы на сдачу экзамена за сертификат, но и шестимесячная плата за обучение.