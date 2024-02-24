В Ростове в конце февраля ожидается солнечная погода

— Также на выходных может усилиться ветер — до шести метров в секунду. Последние дни февраля выдадутся в городе ясными и сухими. С понедельника, 26 февраля, ветер стихнет до двух метров в секунду. Температура воздуха днем будет подниматься до +8 градусов, однако ближе к вечеру все равно опустится до нуля или −1 — −2 градусов, — говорится в сообщении.