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Снег в городе: в Астане более 2,3 тысяч дорожных рабочих вышли на уборку

За минувшую ночь коммунальные службы города вывезли из столицы 34,9 тыс. кубометров снега, передает DKNews.kz.

Они ведут работу круглосуточно в несколько смен, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

Утром 24 февраля в снегоуборке было задействовано более 1,3 тыс. единиц спецтехники и более 2,3 тыс. дорожных рабочих.

В ночь с 23 на 24 февраля из города было вывезено 34,9 тыс. кубометров снега, совершено 2647 рейсов.

Всего с начала зимы на снежные полигоны вывезено 378,4 тыс. рейсов, то есть 5,14 млн кубометров снега.

Также для обеспечения безопасности граждан дороги и тротуары посыпают пескосоляной смесью.