Снег в городе: в Астане более 2,3 тысяч дорожных рабочих вышли на уборку

Они ведут работу круглосуточно в несколько смен, сообщает официальный сайт акимата Астаны.
Утром 24 февраля в снегоуборке было задействовано более 1,3 тыс. единиц спецтехники и более 2,3 тыс. дорожных рабочих.
В ночь с 23 на 24 февраля из города было вывезено 34,9 тыс. кубометров снега, совершено 2647 рейсов.
Всего с начала зимы на снежные полигоны вывезено 378,4 тыс. рейсов, то есть 5,14 млн кубометров снега.
Также для обеспечения безопасности граждан дороги и тротуары посыпают пескосоляной смесью.