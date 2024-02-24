Мужчины в Самарской области стали дольше жить

— По данным за 2022 год продолжительность жизни мужчин составила 66,85 года, женщин — 77,22 года. С 2000 года наблюдается постепенный рост этого показателя. За этот период продолжительность жизни у мужчин увеличилась на 9,28 года, женщин — на 4,94 года, — сообщили в Самарастате.