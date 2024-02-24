Мужчины в Самарской области стали дольше жить

В Самарской области увеличилась продолжительность жизни мужчин. С начала XXI века она возросла примерно на девять лет. Такие данные приводит Самарастат.
— По данным за 2022 год продолжительность жизни мужчин составила 66,85 года, женщин — 77,22 года. С 2000 года наблюдается постепенный рост этого показателя. За этот период продолжительность жизни у мужчин увеличилась на 9,28 года, женщин — на 4,94 года, — сообщили в Самарастате.
В ведомстве отмечают, что среди самарских мужчин есть и долгожители. По данным на начало 2023 года в регионе проживали 2,9 тысячи представителей сильного пола 90+. Средний возраст мужчин в губернии составляет 38,86 года.
Добавим, население Самарской области составляет 3,1 млн человек. Среди них: 1,4 млн мужчин и 1,7 млн женщин. При этом в последнее время мальчиков в регионе рождается больше, чем девочек. Численность женщин начинает преобладать с 37-летнего возраста.