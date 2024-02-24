Казахский тазы готовится к мировому признанию: 50 собак прошли медобследование

Тазы — универсальная порода для охоты. Эти собаки могут сами находить зверя и сами добывать дичь, в то время как, например, русская псовая борзая работает в паре с гончими (гончая — это собака, которая должна найти зверя и выгнать его в чистое поле, где его догоняют и берут борзые).