Казахский тазы готовится к мировому признанию: 50 собак прошли медобследование

АСТАНА, 24 фев — Sputnik. Казахских тазы начали обследовать для их международного признания. 50 собак породы казахский тазы прошли бесплатное медицинское обследование.
В 2023 году Казахстан стал полноправным членом Международной кинологической федерации (FCI). Для международного признания казахских пород собак, одним из обязательных требований FCI является проведение обследования собак, изучение состояния и перспектив развития породы в стране их происхождения.
«Следующим важным вопросом является закрепление Казахстана в статусе страны происхождения данных пород в Международной кинологической федерации (FCI)», — сообщил президент Союза кинологов Казахстана Бауыржан Сериккали.
По данным Союза кинологов Казахстана, в мае этого года в Астане планируется проведение международной выставки, в рамках которой специальная международная комиссия обследует собак породы казахский тазы.
По итогам обследования, комиссия вынесет свое заключение, которое ляжет в основу решения Генерального комитета Международной кинологической федерации о международном признании казахского тазы и закрепления бренда «Kazakh Tazy» за Казахстаном.
Бесплатное медобследование казахских тазы организовал Союз кинологов Казахстана. Собак обследуют по следующим заболеваниям: дисплазия тазобедренного и локтевого суставов, наследственные патологии органов зрения, заболевания сердечно-сосудистой системы, а также иные заболевания, такие как глухота, вывих надколенника и проч.
Также в рамках показательной программы 5-х Всемирных игр кочевников, которые пройдут в Астане в сентябре этого года, запланировано проведение состязаний тазы.
Уникальность тазы.
Тазы — универсальная порода для охоты. Эти собаки могут сами находить зверя и сами добывать дичь, в то время как, например, русская псовая борзая работает в паре с гончими (гончая — это собака, которая должна найти зверя и выгнать его в чистое поле, где его догоняют и берут борзые).