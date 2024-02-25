В Витебске спасают двух медвежат

Помощник лесничего Суражского лесничества Петр Войтенков занимался обозначением границы будущей делянки для рубки деревьев в районе озера Селяево, когда наткнулся на медведицу.
«Неожиданно метрах в десяти от меня зашевелился снег, до этого выглядевший как сугроб или большая кочка, и из него поднялся медведь. Я закричал, но, оцепенев, не сдвинулся с места. Медведь бросился в чащу».
После того, как он пришел в себя вместе с коллегами решил изучить берлогу. Внутри они обнаружили медвежат и решили оставить их в покое, чтобы медведица могла вернуться за ними.
На следующий день они проверили берлогу и не обнаружили следов взрослого медведя, поэтому сообщили о брошенных медвежатах в комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Калорийный напиток
«Медвежат — братика и сестричку — доставили в Витебский зоопарк. После осмотра косолапых директор зоопарка, ветеринарный врач Ирина Орлова определила, что малыши, хотя не ели и мерзли около двух суток, находятся в удовлетворительном состоянии», — рассказали в зоопарке.
Директор зоопарка уже имеет опыт реабилитации медвежат, потому что два года назад при схожих обстоятельства в Витебске уже спасали медвежат. Тогда им дали имена Глаша и Дуняша.
Сейчас медвежат каждые полтора часа поят смесью из сливок и молока. Детеныши содержатся в тепле и их состояние стабилизируется.