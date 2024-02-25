Пенсии повысят с 1 апреля на 7,5%

Социальную пенсию назначают тем гражданам, которые по какой-либо причине не имеют необходимого количества стажа и пенсионных баллов для получения страховой пенсии по возрасту. Эту пенсию назначают на пять лет позже, то есть в 70 лет для мужчин и в 65 лет для женщин, и она ниже страховой пенсии. Кроме этого, социальную пенсию получают инвалиды, дети-инвалида и лица, утратившие кормильца.