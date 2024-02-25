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20-миллионный житель Казахстана получил бата от Верховного муфтия

20-миллионным жителем республики признаны пятеро детей, родившиеся в ноябре прошлого года.
Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 25 фев — Sputnik. В ходе визита в Атыраускую область Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы посетил семью, в которой родился 20-миллионный житель страны.

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана дал бата — благословение.

«Пусть ваш малыш растет здоровым! Привнесет в вашу жизнь еще больше искрящейся радости, море счастья, любви», — пожелал Наурызбай кажы.

Супруги Жумагазиевы назвали сына Мухаммедом.

Напомним, пятеро детей, зарегистрированные как 20-миллионные жители страны, родились в Улытауской, Жетысуской, Акмолинской, Туркестанской и Атырауской областях. Трое из них мальчики и две девочки.

Все они родились в 8:10 утра 14 ноября 2023 года.