20-миллионный житель Казахстана получил бата от Верховного муфтия

АСТАНА, 25 фев — Sputnik. В ходе визита в Атыраускую область Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы посетил семью, в которой родился 20-миллионный житель страны.
Председатель Духовного управления мусульман Казахстана дал бата — благословение.
«Пусть ваш малыш растет здоровым! Привнесет в вашу жизнь еще больше искрящейся радости, море счастья, любви», — пожелал Наурызбай кажы.
Супруги Жумагазиевы назвали сына Мухаммедом.
Напомним, пятеро детей, зарегистрированные как 20-миллионные жители страны, родились в Улытауской, Жетысуской, Акмолинской, Туркестанской и Атырауской областях. Трое из них мальчики и две девочки.
Все они родились в 8:10 утра 14 ноября 2023 года.