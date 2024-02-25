Казахстанцы стали больше есть шоколад

Что касается уровня самообеспечения, казахстанские кондитеры по итогам января-декабря 2023 года обеспечили спрос (экспорт и реализацию на внутреннем рынке) на 47,5% — ненамного лучше, чем годом ранее (на 45,8%). Импорт шоколада и кондитерских изделий из шоколада и сахара вырос на 2,9%, до 118 тыс. тонн. Доля импорта хоть и сократилась, но по-прежнему составляла более половины: 52,5%.