Бой боксёра из Иркутска Игоря Михалкина с Умаром Саламовым отменили

Бой боксёра из Иркутска, экс-чемпиона мира по версии IBO Игоря Михалкина против представителя Чеченской республики Умара Саламова был отменён за день до турнира. Боксёрский вечер должен был состояться на арене «Крылья Советов» в Москве 24 февраля.
Игорь Михалкин должен был сразиться за пояс чемпиона Евразийского боксёрского парламента в полутяжёлом весе, однако не явился на официальное взвешивание, которое проходило накануне турнира. Такое решение спортсмен принял по личным причинам, о которых не готов говорить публично.
«Жаль, что бой в итоге не состоится, и вся работа, которая была проделана, прошла зря, — рассказал Игорь Михалкин порталу AllBoxing. — Возможно, когда-нибудь мы ещё встретимся с Умаром на ринге, но не в этот раз».