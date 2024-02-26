Исчезнувшая девочка-подросток из Новосибирска нашлась в Подмосковье

В данный момент решается вопрос её возвращения домой.
В Новосибирске завершились поиски 15-летней школьницы, которая пропала 19 февраля. Перед своим исчезновением девочка заходила в один из салонов красоты города. О том, что школьница найдена и жива сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
— Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске! — сообщают на официальной странице «ЛизаАлерт».
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал о том, что ведутся поиски пропавшего 5 февраля мужчины с голубыми глазами.