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Исчезнувшая девочка-подросток из Новосибирска нашлась в Подмосковье

Спустя неделю поисков пропавшую 15-летнюю школьницу нашли в Московской области.
Источник: Сиб.фм

В данный момент решается вопрос её возвращения домой.

В Новосибирске завершились поиски 15-летней школьницы, которая пропала 19 февраля. Перед своим исчезновением девочка заходила в один из салонов красоты города. О том, что школьница найдена и жива сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

— Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске! — сообщают на официальной странице «ЛизаАлерт».

Ранее «МК в Новосибирске» сообщал о том, что ведутся поиски пропавшего 5 февраля мужчины с голубыми глазами.