Исчезнувшая девочка-подросток из Новосибирска нашлась в Подмосковье

В Новосибирске завершились поиски 15-летней школьницы, которая пропала 19 февраля. Перед своим исчезновением девочка заходила в один из салонов красоты города. О том, что школьница найдена и жива сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».