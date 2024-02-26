Тигрицу, охотившуюся на собак в Хабаровском крае, вернут в дикую природу

Тигрица, которая убивала собак в Хабаровском крае, вернётся в дикую природу. Она прошла реабилитацию в Приморье и готова к выпуску, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Впервые хищницу заметили в ноябре прошлого года возле посёлка Мухен района имени Лазо. В ночь с 27 на 28 декабря её отловили сотрудники краевого управления охотхозяйства при поддержке специалистов Центра «Амурский тигр». Как рассказал генеральный директор организации Сергей Арамилев, пойманная особь оказалась самкой на втором году жизни, у которой не было серьёзных травм.
«Тигрица находилась в удовлетворительном состоянии. Незадолго до выхода к людям она вступила в возраст, в котором амурские тигры отделяются от матери и начинают вести самостоятельную жизнь. В посёлок, по всей видимости, её привлекло большое количество беспризорных собак. Попробовав собак на привязи, молодая хищница уже не смогла отказаться от лёгкой добычи», — поделился гендиректор в беседе с «АиФ-Дальинформ».
Специалист добавил, что тигрицу выпустят в тайгу, когда Центр получит разрешение Росприроднадзора. С момента отлова она живёт в реабилитационном центре в приморском селе Алексеевка.