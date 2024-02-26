Тигрицу, охотившуюся на собак в Хабаровском крае, вернут в дикую природу

«Тигрица находилась в удовлетворительном состоянии. Незадолго до выхода к людям она вступила в возраст, в котором амурские тигры отделяются от матери и начинают вести самостоятельную жизнь. В посёлок, по всей видимости, её привлекло большое количество беспризорных собак. Попробовав собак на привязи, молодая хищница уже не смогла отказаться от лёгкой добычи», — поделился гендиректор в беседе с «АиФ-Дальинформ».