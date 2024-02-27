Красноярский ХК «Сокол» вышел вперёд в серии с пермским «Молотом»

Красноярский хоккейный клуб «Сокол» вышел вперёд в серии плей-офф Кубка Петрова с пермским «Молотом». Команды провели третий матч ⅛ финала.
Счёт в игре был открыт в первом периоде хоккеистом «Молота» Константин Пархоменко (9:07), отыграться «Сокол» смог лишь после перерыва — Артём Дидковский (32:39). В основное время больше забить никто не смог. В овертайме красноярская команда смогла добыть победу с помощью дальнего броска Илья Кожухова.
Матч завершился со счётом 2:1 в пользу красноярской команды, а по серии — 2:1 также ведёт «Сокол».
Четвёртая игра красноярского ХК «Сокол» и пермского «Молота» состоится 27 февраля в 19:00.