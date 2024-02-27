Красноярский ХК «Сокол» вышел вперёд в серии с пермским «Молотом»

Счёт в игре был открыт в первом периоде хоккеистом «Молота» Константин Пархоменко (9:07), отыграться «Сокол» смог лишь после перерыва — Артём Дидковский (32:39). В основное время больше забить никто не смог. В овертайме красноярская команда смогла добыть победу с помощью дальнего броска Илья Кожухова.