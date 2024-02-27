Всюду снег: синоптики озвучили подробности по ухудшению погоды в Приморье 29 февраля

Погодные условия на наступившей неделе в Приморском крае будут контрастными. В Приморье до середины недели осадков не предвидится, но в последний день зимы край будет находится под влиянием циклона, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.
В среду, 28 февраля, сохранится антициклональный тип погоды: осадков не предвидится, с морозными ночами и интенсивным прогревом днем. На большей территории столбики термометров поднимутся выше нуля и только на севере останутся слабо отрицательными. Потеплеет как ночью, так и днем на 2−5 градусов, максимальная температура составит −1…-4 °С, минимальная −9…-12 °С.
В четверг, 29 февраля, Приморье будет находиться под влиянием циклона. Почти повсеместно будет идти снег разной интенсивности. В ночь на пятницу снег продолжится, днем прекратится.
В пятницу, 1 марта, без осадков, ветрено и морозно. В общем, с началом весны осадки пойдут на убыль.