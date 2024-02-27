Детский омбудсмен Приангарья жёстко высказалась о проблеме бродячих собак

В своем Telegram-канале омбудсмен напомнила, что только в феврале произошло три нападения собак на детей: в Усть-Куте, Иркутске, Шелехове:
«Надеюсь, сейчас никто не будет спорить о том, что необходимо принимать жесткие меры по исключению диких животных из мест нашего с вами проживания? Их не должно быть там, где гуляют наши дети, где живут люди! Мы должны чувствовать себя в безопасности и не опасаться нападения животных. Никакое чипирование, стерилизация и вакцинация не снижает агрессию у животного. Собака, даже дрессированная, представляет опасность, потому что — зверь! — написала Татьяна Афанасьева. — Надо сделать так, чтобы бродячих собак не было на улицах наших городов и поселков!».
К слову, позиция уполномоченного по правам детей совпадает с мнением иркутского мэра Руслана Болотова, который считает, что «нужно осуществлять безвозвратный отлов собак без владельцев». Такого же мнения придерживается и большинство жителей региона, судя по результатам опроса, проводившегося на Госуслугах.