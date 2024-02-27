Дети — это круто: пермяки, воспитывающие 27 ребят, поделились секретом семейного счастья

— Еще нам нужно было вспомнить о добрых делах, которые мы делаем с ребятами, и мы рассказали, как готовим свечи для СВО, помогаем приюту для животных и познакомились с бабушками-дедушками из дома престарелых. Теперь дружим с пожилыми людьми и дарим им на праздники подарочки. А своим участием в конкурсе мы хотим рассказать всем, что большая семья — это круто и совсем не страшно!