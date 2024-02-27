Дети — это круто: пермяки, воспитывающие 27 ребят, поделились секретом семейного счастья

— Всему миру мы расскажем о большом семействе нашем! Прабабушка, бабуля с дедом — лучшие на свете. Родители и замечательные дети. Чудо-дочки и чудо-сыновья, а все вместе мы — крепкая семья! — так начинается визитка большой пермской семьи Ощепковых, которые участвуют в президентском конкурсе «Это у нас семейное».
Из 107 тысяч семей со всей России многодетная семья Ощепковых из Перми вышла в полуфинал и теперь ей предстоит участвовать в очном туре. Вместе с пермяками еще 1575 семей-полуфиналистов со всей страны поборются за победу.
Родители Павел и Анастасия Ощепковы воспитывают 27 детей! И это самая большая семья со всего Приволжья, что участвует в президентском конкурсе.
— Двое детей у нас кровные, остальные приемные, — говорит мама Анастасия. — Сейчас несовершеннолетних ребят у нас девять, вместе с нами живут пять выпускников, а остальные выросли, работают и обзавелись своими семьями. Когда мы увидели по телевизору, что объявили такой конкурс, то решили, кому еще, как не нам, участвовать в нем!
Конкурс «Это у нас семейное» длится уже несколько месяцев. У Ощепковых в нем участвуют четыре поколения: прабабушка, бабушки-дедушки, родители и дети.
Для того, чтобы рассказать о себе, Ощепковым нужно было придумать свой герб, сочинить о семье песню и снять несколько видеороликов: о домашнем уюте, о том, как все вместе готовят еду и приглашают на гостей на званый ужин. А еще поучаствовать в интеллектуальной викторине.
— Еще нам нужно было вспомнить о добрых делах, которые мы делаем с ребятами, и мы рассказали, как готовим свечи для СВО, помогаем приюту для животных и познакомились с бабушками-дедушками из дома престарелых. Теперь дружим с пожилыми людьми и дарим им на праздники подарочки. А своим участием в конкурсе мы хотим рассказать всем, что большая семья — это круто и совсем не страшно!
И, похоже, у многодетной пермской семьи рассказать о себе прекрасно получается! Для выхода в полуфинальный тур участникам нужно было набрать 387 баллов, а Ощепковы, набрав 716, сразу выбились в группу лидеров. Сейчас пермякам предстоит показать себя в очном туре.
— Мы гордимся своим участием в конкурсе «Это у нас семейное», детям очень нравится что-то придумывать и выполнять предложенные задания. Конкурс очень объединил нас. Помимо того, что это просто очень интересно, нам еще здорово проводить время вместе. Прабабушка у нас живет в Нытве и часть детей отдельно, а для съемок видеороликов мы собирались все вместе и с удовольствием общались, — говорят родители и дети.
Секреты семейного счастья многодетной семьи Ощепковых:
— Мы не только семья, но и настоящая команда, где один за всех и все за одного;
— Главное правило для нас — это поддержка и взаимопомощь. Мы помогаем друг другу во всем: по хозяйству, учебе и в жизни;
— А еще мы очень любим друг друга.