Кухарев: оформление Минска к 80-летию освобождения начнется в мае

По его мнению, столица в праздник должна олицетворять ту атмосферу, которая была 80 лет назад, когда победители пришли в город. Для этого готовятся масштабные мероприятия. Праздничное оформление будет, в том числе, на площади Победы и на Октябрьской площади, на проспектах Победителей и Независимости.