Кухарев: оформление Минска к 80-летию освобождения начнется в мае

МИНСК, 27 фев — Sputnik. Минск серьезно готовится к празднованию 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, заявил журналистам председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, передает корреспондент Sputnik.
«В этом году 80 лет. Дата, которая обязывает нас всех вспомнить о людях, которые ценой своей жизни добились победы, добились освобождения нашей страны», — подчеркнул Кухарев.
По его мнению, столица в праздник должна олицетворять ту атмосферу, которая была 80 лет назад, когда победители пришли в город. Для этого готовятся масштабные мероприятия. Праздничное оформление будет, в том числе, на площади Победы и на Октябрьской площади, на проспектах Победителей и Независимости.
«Соответствующая концепция подготовлена, и будет рассмотрена на заседании… Это комплексный подход… И пожилое поколение, и молодежь. Они должны почувствовать, что собой представлял город (в июле 1944 года — Sputnik)», — пояснил мэр Минска.
Во вторник 27 февраля он принял участие в заседании оргкомитета по подготовке и празднованию 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Подробности визуального оформления города Кухарев пока раскрывать не стал. Мэр пояснил, что работы начнутся к началу мая.
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Оргкомитет по подготовке к 80-летию освобождения Беларуси был создан в октябре 2023 года. Его возглавил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Освобождение от гитлеровской оккупации традиционно празднуется 3 июля одновременно с Днем Независимости.
Минская наступательная операция проходила с 29 июня по 4 июля 1944 года и была частью операции «Багратион». Первыми в Минск вошли утром 3 июля 2-й гвардейский танковый корпус с передовыми отрядами, выделенными от стрелковых дивизий 31-й армии.