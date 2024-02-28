Траур по мэру Олегу Боровскому пройдёт в Саянске до 1 марта

До 1 марта в Саянске объявили траур. В этот день в городе пройдёт прощание с мэром Олегом Валерьевичем Боровским, который скоропостижно скончался 27 февраля. Оно состоится в 12:00 в Каменном зале Дворца культуры «Юность» в микрорайоне Юбилейный.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе правительства Иркутской области, уже назначен исполняющий обязанности мэра города Саянска — им станет Александр Ермаков, который ранее занимал пост заместителя мэра Саянска по социальным вопросам. Новому градоначальнику пообещали помощь в реализации начатых Олегом Боровским проектов.
Напомним, Олег Боровский — один из наиболее известных градоначальников Иркутской области, который нередко попадал в федеральные СМИ благодаря необычным инфоповодам. Он первым снял запрет на работу частных организаций во время локдауна в 2020 году, спорил с мэром Черемхово, что похудеет на 30 килограммов и переодевался в царя на День города.