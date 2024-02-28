Траур по мэру Олегу Боровскому пройдёт в Саянске до 1 марта

Напомним, Олег Боровский — один из наиболее известных градоначальников Иркутской области, который нередко попадал в федеральные СМИ благодаря необычным инфоповодам. Он первым снял запрет на работу частных организаций во время локдауна в 2020 году, спорил с мэром Черемхово, что похудеет на 30 килограммов и переодевался в царя на День города.