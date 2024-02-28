Власти намерены расширить действие популярной у россиян выплаты

В настоящее время средства маткапитала можно направлять на улучшение жилищных условий, включая строительство домов и дач, на образование детей, в том числе на оплату детских садов, различных учебных секций и кружков, а также на накопительную пенсию родителей (матери и отцы-одиночки). Если семейный доход не слишком высок, то есть возможность подать заявление на получение ежемесячных выплат из средств маткапитала.