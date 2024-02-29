В Хабаровске эвакуировали машины, припаркованные на автобусных остановках

Эта мера направлена на обеспечение безопасности пассажиров и пешеходов. Если автобусная остановка запаркована разным личным транспортом, пассажирам автобусов приходится выходить на проезжую часть, возникает угроза жизни и здоровью. В Хабаровске прошел рейд по выявлению неправильно припаркованных машин. Их с помощью эвакуатора убирают. Работа продолжится. Об этом сообщили в ГИБДД по Хабаровскому краю.