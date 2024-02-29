В космосе обнаружена красная черная дыра

Как пишет журнал Nature, астрономы сделали снимки одного из галактических скоплений и увидели на них несколько красных точек. Впоследствии оказалось, что это один объект, который размножился на кадрах из-за отражения в линзе.
Красная черная дыра находится в ранней Вселенной. По сообщениям ученых, на полученных снимках они увидели галактику с активным ядром и сверхмассивной черной дырой.
Масса обнаруженного объекта оказалась гораздо выше массы самой галактики. До сих пор специалисты не могут точно сказать, как именно образуются черные дыры. По некоторым предположениям, они формируются в результате коллапса огромных газовых облаков.