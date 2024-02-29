«Ест и ругается»: раненый тигр из Приморья начинает новую жизнь в хосписе в Ленобласти

Напомним, впервые тигр начал фигурировать в новостных лентах, когда в декабре 2023 года в Дмитриевке (Черниговский район) он загрыз собаку. Затем, когда полосатого хищника отловили, выяснилось, что у него серьёзная травма. У зверя обнаружили ограниченность подвижность суставов передних лап. Гендиректор Центра «Амурский тигр» тогда рассказал, что на одной из лап животного есть перелом. Позже стало известно, что тигр был ранен. Ветеринары, осматривавшие хищника, обнаружили застарелое огнестрельное ранение.

