«Ест и ругается»: раненый тигр из Приморья начинает новую жизнь в хосписе в Ленобласти

Раненый амурский тигр, который был доставлен в хоспис «Дом тигра» в Ленобласти из Приморья, начинает привыкать к своему новому месту обитания, сообщает ИА PrimaMedia.
Хищник, получивший огнестрельное ранение, был транспортирован самолетом из Владивостока в Москву. Теперь его новым домом стал единственный в России хоспис для крупных кошек.
Заботливые работники назвали напуганного зверя Форестером. По словам представителей хосписа, тигр, наконец, начал «отдыхать», активно питается и проявляет свою натуральную агрессию.
«Много видео с ним не будет. Мы отказываем всем в “посмотреть настоящего тигра” … он болен, он напуган, мы обещали ему покой и он у него будет. Он проявляет любопытство, хорошо ест, ругается. Ест свои лекарства и отдыхает», — прокомментировали специалисты.
Напомним, впервые тигр начал фигурировать в новостных лентах, когда в декабре 2023 года в Дмитриевке (Черниговский район) он загрыз собаку. Затем, когда полосатого хищника отловили, выяснилось, что у него серьёзная травма. У зверя обнаружили ограниченность подвижность суставов передних лап. Гендиректор Центра «Амурский тигр» тогда рассказал, что на одной из лап животного есть перелом. Позже стало известно, что тигр был ранен. Ветеринары, осматривавшие хищника, обнаружили застарелое огнестрельное ранение.