Форвард Овчинников может вернуться в ХК «Сибирь»

Нападающий Дмитрий Овчинников может вернуться в состав новосибирского клуба «Сибирь» в следующем сезоне. По крайней мере его хоккейный агент Шуми Бабаев не исключил такой вариант. Об этом сообщило издание «Чемпионат».
Нынешний сезон 21-летний форвард играет в АХЛ за фарм-клуб «Торонто», хотя права на него до сих пор остаются за «Сибирью» и в принципе клуб заинтересован в его возвращении.
В этом сезоне Овчинников сыграл за «Торонто Марлис» 20 матчей и набрал 10 (7+3) очков.
Но, по словам Бабаева, канадский тренер не дает Овчинникову раскрыться, поэтому стоит вопрос о смене команды. Правда, останется ли Овчинников в Северной Америке или вернется в «Сибирь» пока неизвестно. Во многом это будет зависеть от того, кто станет главным тренером новосибирской команды и какие условия он предложит Дмитрию.
Новых предложений от «Сибири» ждет и другой клиент Шуми Бабаева — хоккеист Никита Шашков, сыгравший нынче в «Сибири» с результатом 15 очков.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что спортивного директора ХК «Сибирь» уволили с должности из-за плохих результатов.