Форвард Овчинников может вернуться в ХК «Сибирь»

Нападающий Дмитрий Овчинников может вернуться в состав новосибирского клуба «Сибирь» в следующем сезоне. По крайней мере его хоккейный агент Шуми Бабаев не исключил такой вариант. Об этом сообщило издание «Чемпионат».

Нынешний сезон 21-летний форвард играет в АХЛ за фарм-клуб «Торонто», хотя права на него до сих пор остаются за «Сибирью» и в принципе клуб заинтересован в его возвращении.

Но, по словам Бабаева, канадский тренер не дает Овчинникову раскрыться, поэтому стоит вопрос о смене команды. Правда, останется ли Овчинников в Северной Америке или вернется в «Сибирь» пока неизвестно. Во многом это будет зависеть от того, кто станет главным тренером новосибирской команды и какие условия он предложит Дмитрию.