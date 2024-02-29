В Рождественке Тайшетского района открыли новый дом культуры

— Дом культуры в Рождественке предлагает разнообразные возможности для культурного и досугового времяпрепровождения. Здесь функционируют три вокальные группы: «Зоренька», «Соловушки» и «Сударушка», которые привлекают к себе внимание детей, молодежи и взрослых. В день открытия они порадовали посетителей концертной программой, — говорят в региональном правительстве.