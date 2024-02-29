В Рождественке Тайшетского района открыли новый дом культуры

В селе Рождественка Тайшетского района состоялось торжественное открытие современного дома культуры, возведенного в рамках национальной программы «Культура». На мероприятии присутствовала заместитель министра культуры Иркутской области, Светлана Каплина.
— Дом культуры в Рождественке предлагает разнообразные возможности для культурного и досугового времяпрепровождения. Здесь функционируют три вокальные группы: «Зоренька», «Соловушки» и «Сударушка», которые привлекают к себе внимание детей, молодежи и взрослых. В день открытия они порадовали посетителей концертной программой, — говорят в региональном правительстве.
Здание дома культуры, площадью около 700 квадратных метров, построено из современных быстровозводимых материалов. В зрительном зале на 80 человек установлено новое световое и музыкальное оборудование для проведения концертов и спектаклей. Кабинеты клубных объединений и персонала оборудованы новой мебелью, компьютерами и доступом в интернет.
В доме культуры также есть библиотека с читальным залом и книгохранилищем, содержащим более 10 тысяч книг. Для удобства хранения приобретены новые стеллажи.
Учреждение обеспечено всем необходимым для людей с ограниченными возможностями здоровья: установлены пандусы, оборудована специальная уборная комната. Кроме того, здесь установлена система видеонаблюдения и противопожарная сигнализация.