Синоптики рассказали, каким будет начало весны в Башкирии

Не преподнесет никаких особых погодных сюрпризов начало весны и на юге республики. Впрочем, судя по долгосрочным прогнозам синоптиков, тут будет прохладнее на пару-тройку градусов. Например, в первую неделю марта средняя температура воздуха днем составит около 4, а ночью −13; −10°С, при этом будет пасмурно, но без осадков. В середине марта придут снегопады, местами вместе с дождем, при этом потеплеет до −2 днем и −6 ночью. Вторая половина месяца также будет пасмурной и теплой: около −1; +2°С днем и −3 ночью без существенных осадков.