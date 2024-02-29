Синоптики рассказали, каким будет начало весны в Башкирии

Зима в этом сезоне в Башкирии преподнесла много сюрпризов — тут и аномальные холода, когда столбики термометров опускались ниже −40 градусов, и 3 побитых температурных рекорда, и, конечно, метели и снегопады, из-за которых приходилось перекрывать движение на трассах и откапывать улицы от огромных сугробов.
И вот, наконец, февраль позади. Жители Башкирии, воодушевленные скорым приходом весны, гадают: не ожидаются ли морозы и снегопады в марте? И когда уже растает снег? Чего ждать от погоды в ближайшие месяцы?
ПОГОДНЫХ КАЧЕЛЕЙ В МАРТЕ НЕ ОЖИДАЕТСЯ.
Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, начало весны в Башкирии выдастся теплым и малоснежным. Первые дни марта отметятся плюсовой температурой до +4, местами ожидается слабый снег. Впрочем, и ранее синоптики отмечали, что средняя температура воздуха в республике будет около и выше нормы, которая составляет −5,1°С.
Так, на севере Башкирии, по предварительным прогнозам, весь март будет очень теплый. В первую половину средняя температура воздуха не опустится ниже −7°С днем и −13°С ночью. Во второй половине марта столбики термометров днем периодически будут подниматься до 0; +4°С днем, при этом без угрозы ночных похолоданий.
Еще теплее будет в западных районах республики: там уже в начале марта средняя температура воздуха днем составит около −5; −2°С днем и −10°С ночью. Со второй половины месяца ожидается, что в дневное время суток установится постоянная плюсовая температура. Сильные осадки не прогнозируются: в основном, будет идти слабый снег вперемешку с дождем.
Аналогичная погода будет наблюдаться и на востоке Башкирии. Тут март начнется с потепления до +3°С днем, хотя по ночам столбики термометров еще могут опускаться до −13; −10°С. Со второй половины месяца средняя температура воздуха будет держаться в районе −2; −1, ночью — около −7; −5°С. Также во 2 и 3 неделю марта возможны снегопады вперемешку с дождем. В конце первого весеннего месяца установится температура на уровне 0, при этом будет облачно, но без осадков.
Не преподнесет никаких особых погодных сюрпризов начало весны и на юге республики. Впрочем, судя по долгосрочным прогнозам синоптиков, тут будет прохладнее на пару-тройку градусов. Например, в первую неделю марта средняя температура воздуха днем составит около 4, а ночью −13; −10°С, при этом будет пасмурно, но без осадков. В середине марта придут снегопады, местами вместе с дождем, при этом потеплеет до −2 днем и −6 ночью. Вторая половина месяца также будет пасмурной и теплой: около −1; +2°С днем и −3 ночью без существенных осадков.
В Уфе март также ожидается довольно теплым, хотя осадки — слабый снег с дождем — будут выпадать практически каждый день. Температурных качелей также не предвидится: средняя температура воздуха днем составит от 0 до −1, причем, начиная с 20 чисел марта, установится плюсовая температура до +4. Ночных заморозков синоптики не обещают: столбики термометров не опустятся ниже −4°С.
Так когда же этой весной растает снег? синоптики отмечают, что снег активно начинает таять, когда на улице и ночью устанавливается стабильная плюсовая температура — ожидается, что это произойдет в начале апреля — как и в предыдущие годы.
КАКАЯ ПОГОДА ОЖИДАЕТСЯ В БАШКИРИИ НА 8 МАРТА?
Кстати, совсем скоро жителей Башкирии ожидают очередные длинные выходные, которые продлятся с 8 по 10 марта. Многие в этот день планируют романтические прогулки, свидания, поэтому интересуются — не испортит ли погода планы?
Например, в Уфе 8 марта будет довольно тепло — днем около −1, ночью до −10°С. По предварительным прогнозам, в праздничный день ожидается небольшой снег, зато в последующие выходные дни даже выглянет робкое мартовское солнце.
Примерно такая же погода, с разницей лишь в пару-тройку градусов, ожидается и в остальных районах республики, так что смело можете планировать прогулки и наслаждаться приходом весны.