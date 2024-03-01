Проснуться пораньше, съесть побольше: зачем 1 марта сжигать битую посуду

Но погода на Ярилин день обманчива — если потеплело и выглянуло солнце, значит, скоро придет похолодание. Снегопад предвещает хороший урожай. Также наши предки замечали, откуда дует ветер. Северный предвещал холодное лето, а теплый южный — много дождей.
На Ярилин день работать было нельзя, но вставали как можно раньше, чтобы год был богатым и радостным. Хозяйки готовили вкусные угощения, а все члены семьи старались съесть побольше — для сытой жизни в течение года. В этот день водили хороводы, пели весенние песни и жгли костры для привлечения тепла и солнца. В огонь бросали старую одежду, битую посуду и мусор, чтобы избавиться от болезней и неприятностей.
Наши предки считали, что 1 марта запрещено:
заниматься рукоделием — запутать жизнь, вспоминать прошлое — для успешного будущего нужно начать строить новые планы, ссориться — в первый день нового года нужно простить все обиды, сидеть дома в одиночестве — можно навсегда остаться без семьи и друзей.
Именины сегодня отмечают Даниил, Илья, Павел, Самуил.
В этот день родились поэт и писатель Федор Сологуб, кинооператор и режиссер Александр Гинцбург, фигуристка и певица Анна Семенович.