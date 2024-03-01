Проснуться пораньше, съесть побольше: зачем 1 марта сжигать битую посуду

На Ярилин день работать было нельзя, но вставали как можно раньше, чтобы год был богатым и радостным. Хозяйки готовили вкусные угощения, а все члены семьи старались съесть побольше — для сытой жизни в течение года. В этот день водили хороводы, пели весенние песни и жгли костры для привлечения тепла и солнца. В огонь бросали старую одежду, битую посуду и мусор, чтобы избавиться от болезней и неприятностей.