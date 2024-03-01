Губернатор Иркутской области: задачи по поддержке участников СВО будут выполнены

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию страны. В послании оценивалось положение дел в России, обозначилось направление внешней и внутренней политики. Особое внимание было уделено поддержке участников СВО и их семьям. Об этом сообщают в правительстве региона.
— Много было сказано про участников спецоперации. Считаю этот блок очень важным. Наша задача сделать все, чтобы ребята комфортно обустраивали свою жизнь после возвращения. Мы в Иркутской области уже делаем шаги в этом направлении, — сказал Игорь Кобзев.
Самыми востребованными видами помощи стали: бесплатное питание школьников, освобождение от платы в детсадах, единовременная выплата 200 тысяч рублей при заключении контракта на военную службу, выплата 10 тысяч рублей в связи с рождением ребенка
Игорь Кобзев, правительство области, депутаты, главы муниципальных образований регулярно проводят встречи с участниками СВО и их родными. А жители Приангарья формируют сборы гуманитарной помощи для бойцов.
По словам губернатора, работа по поддержке военнослужащих будет продолжена. А задачи по соцподдержке участников специальной военной операции будут выполнены.