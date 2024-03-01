Губернатор Иркутской области: задачи по поддержке участников СВО будут выполнены

— Много было сказано про участников спецоперации. Считаю этот блок очень важным. Наша задача сделать все, чтобы ребята комфортно обустраивали свою жизнь после возвращения. Мы в Иркутской области уже делаем шаги в этом направлении, — сказал Игорь Кобзев.