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Губернатор Иркутской области: задачи по поддержке участников СВО будут выполнены

Игорь Кобзев прокомментировал послание президента.
Источник: Комсомольская правда

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию страны. В послании оценивалось положение дел в России, обозначилось направление внешней и внутренней политики. Особое внимание было уделено поддержке участников СВО и их семьям. Об этом сообщают в правительстве региона.

— Много было сказано про участников спецоперации. Считаю этот блок очень важным. Наша задача сделать все, чтобы ребята комфортно обустраивали свою жизнь после возвращения. Мы в Иркутской области уже делаем шаги в этом направлении, — сказал Игорь Кобзев.

Перечень мер соцподдержки в Приангарье для участников СВО и их семей утвержден распоряжением губернатора региона от 6 февраля 2023 года. Сейчас в области действуют 39 мер социальной поддержки. Это выплаты, льготы, профессиональное обучения, содействия в трудоустройстве, медицинская, юридическая, психологическая помощь.

Самыми востребованными видами помощи стали: бесплатное питание школьников, освобождение от платы в детсадах, единовременная выплата 200 тысяч рублей при заключении контракта на военную службу, выплата 10 тысяч рублей в связи с рождением ребенка и т. д.

Игорь Кобзев, правительство области, депутаты, главы муниципальных образований регулярно проводят встречи с участниками СВО и их родными. А жители Приангарья формируют сборы гуманитарной помощи для бойцов.

По словам губернатора, работа по поддержке военнослужащих будет продолжена. А задачи по соцподдержке участников специальной военной операции будут выполнены.