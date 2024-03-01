В Волгограде отменили концерт певицы Алены Свиридовой

В воскресенье, 3 марта, в Волгограде должен был пройти концерт известной певицы Алены Свиридовой. Однако мероприятие в выходной не состоится и будет перенесено на другую дату. Это связано с болезнью исполнительницы, сообщается в сообществе заслуженной артистки РФ в социальной сети.