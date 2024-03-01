В Волгограде отменили концерт певицы Алены Свиридовой

В воскресенье, 3 марта, в Волгограде должен был пройти концерт известной певицы Алены Свиридовой. Однако мероприятие в выходной не состоится и будет перенесено на другую дату. Это связано с болезнью исполнительницы, сообщается в сообществе заслуженной артистки РФ в социальной сети.
Также отменен концерт певицы в Санкт-Петербурге, запланированный на 1 марта. Он теперь пройдет 6 апреля.
Выступление Алены Свиридовой в Волгограде решено перенести на осень 2024 года. Но точная дата еще не определена. Все билеты, которые волгоградцы купили на весеннее мероприятие, будут действительны и на новую дату.