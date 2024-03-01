Не IKEA, а китайская идея: Узнали, кто подделывает оригинальные товары в Петербурге и есть ли импорт плюшевых акул

Но в основном на прилавках — один Китай. Даже игрушечный козел из лыка и то из Поднебесной. Как и декоративный пазл с картой мира. Кстати, на нем Россия изображена с новыми регионами. Целый стеллаж отдан под плюшевых акул, по которым во время ухода IKEA все сходили с ума. Тогда за игрушку были готовы отдать любые деньги, а теперь печальные акулы лежат вповалку, никакого ажиотажа вокруг них нет. Просят за плюш 1700 рублей.