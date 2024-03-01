Не IKEA, а китайская идея: Узнали, кто подделывает оригинальные товары в Петербурге и есть ли импорт плюшевых акул

IKEA официально ушла из России почти два года назад, но осталась в душах покупателей и… на прилавках магазинов. Выясняем, где и почем до сих пор можно купить запрещенку от шведской фирмы.
ДАЖЕ КОЗЕЛ ИЗ КИТАЯ.
В Петербурге несколько недель назад открылся «аналог» IKEA. Два магазина запустил предприниматель из Беларуси. Журналистам он рассказал, что его осенило сразу после закрытия настоящей IKEA.
— Нашел поставщиков этих же товаров в Китае и в путь, — объяснял коммерсант журналистам.
Spb.kp.ru сделала контрольную закупку. Торговый зал небольшой, не чета прежним лабиринтам, где можно было бродить с утра до вечера. Знаменитые фрикадельки не продают. Вечером буднего дня людей немного. Две девушки у стойки с постельным бельем пытаются разобраться с размерами наволочек. Хитрая IKEA производила все в нестандартном размере, чтобы к подушкам и матрасам подходило только фирменное белье. Теперь приходится считать миллиметры.
Мы запускаем руки в корзину с пледами, а там настоящая диковинка — товары с оригинальными лейблами IKEA. Как? Откуда? Читаем на бирке: «Сделано в Бангладеш, экспортировано в Мексику». Выходит, эта тряпочка кругосветку совершила!
Но в основном на прилавках — один Китай. Даже игрушечный козел из лыка и то из Поднебесной. Как и декоративный пазл с картой мира. Кстати, на нем Россия изображена с новыми регионами. Целый стеллаж отдан под плюшевых акул, по которым во время ухода IKEA все сходили с ума. Тогда за игрушку были готовы отдать любые деньги, а теперь печальные акулы лежат вповалку, никакого ажиотажа вокруг них нет. Просят за плюш 1700 рублей.
«СНАБЖАЛИ МЕБЕЛЬЮ ПОЛМИРА, ТЕПЕРЬ ЗАВОЕВЫВАЕМ РОССИЮ».
Шведский гигант работал со многими российскими производителями, для всех это было удобно. IKEA заказывала огромные партии, фабрики были загружены на месяцы вперед, и не нужно было ломать голову, как продавать свой товар. Когда фирма внезапно ушла, предприятия оказались один на один с рынком. Кто-то начал продавать тот же товар под другим именем, а кто-то искал себя в другой сфере. Например, вязальная фабрика из Шуи (Ивановская область) производила теплые пледы, но после ухода IKEA ей пришлось переориентироваться на производство свитеров.
— При IKEA предприятие было полностью загружено, сейчас у нас таких объемов нет, — говорит spb.kp.ru директор фабрики Ирина Павлова. — Мы обсуждали поставку тех же пледов в другие сети, но такие объемы они купить не могут, а цену хотят низкую, как раньше, поэтому перешли на свитеры. Иногда заказывают небольшие партии пледов, их можно найти на маркетплейсах, но это совсем не те объемы.
В Ленинградской области работает мебельная фабрика, которая ранее принадлежала IKEA. Ее продали российским инвесторам. Как рассказал spb.kp.ru гендиректор «Лузалес Тихвин» Владимир Иванов, фабрика последние месяцы наращивает производство, стараясь вернуться к объемам IKEA:
— По сравнению с 2021-м — последним полным годом при IKEA — производство доски мы увеличили на 200−230 процентов, объем мебели составляет примерно 30 процентов от объемов IKEA, показатели растут каждый месяц. Мы планируем в течение лета достичь уровня 50 процентов объемов, которые мы производили для IKEA. Также удалось увеличить доход сотрудников на 25 процентов по сравнению с годами работы в IKEA. Сохранили соцпакет и нормы безопасности.
На фабрике делали шкафы и комоды, которые продавались в России, а также шли в другие страны. Раньше фабрика была частью большой компании и делала то, что закажут, а теперь приходится учиться продавать свою продукцию. Мебель из Тихвина есть на маркетплейсах и в крупных торговых сетях, поставляется в Казахстан и Белоруссию.
— Оказалось, что в России самый привередливый покупатель, — говорит Владимир Иванов. — Пришлось повысить качество мебели примерно на 23 процента относительно стандартов IKEA. Например, дефекты дерева, которые компания считала приемлемыми, в России не идут. Нужно красить даже невидимые части мебели. Мы нашли замену краскам и фурнитуре, а цена при этом выросла всего 10 процентов.
Пока шли переговоры о покупке предприятия, фабрика была в простое. А в это время все кому не лень писали в объявлениях «мебель, как в IKEA» и захватывали рынок. В Тихвине даже покупали эту мебель у конкурентов, чтобы посмотреть, что вообще происходит. Ужаснулись от качества дешевых реплик.
— IKEA для нас — это не надпись на коробке. Это в первую очередь люди и подход. Мы решили, что наша цель — радовать людей качественной мебелью. На это и будем делать ставку, — говорит Владимир Иванов.
Еще на фабрике хотят запустить производство недорогих кухонь, которые тоже ждут на рынке.
ГОТОВЫ ЖДАТЬ ВЕШАЛКИ МЕСЯЦАМИ.
Впрочем, в России еще остались места, где водится настоящая IKEA. На маркетплейсах можно купить практически весь ассортимент шведского магазина — от фирменных пакетиков до мебели.
— Этот бизнес можно сравнить с челноками в 90-х, — говорит руководитель отдела продаж мебельной фабрики Ирина, которая следит за рынком. — Тогда люди на себе возили баулы с одеждой. Теперь мелкие продавцы возят через границу покупки из казахстанской или турецкой IKEA. Продавцы покрупнее берут товар оптом, но все равно это капля в море. При этом рынок мебели и товаров для дома сейчас на подъеме, поэтому покупатели есть даже на IKEA из параллельного импорта.
Оригинальный шведский товар действительно кусается. Простая кружка на маркетплейсе будет стоить 450−500 рублей. У белорусского «аналога» похожая продукция обойдется в 200−300 рублей. Но сильнее всего разница видна у дорогих товаров вроде сборной мебели. Например, комод в скандинавском стиле от российского производителя будет стоить 15−20 тысяч рублей, а такой же, но с модным логотипом, обойдется в 50−60 тысяч.
— Есть фанаты бренда, — объясняет феномен сотрудник магазина, который торгует исключительно параллельной IKEA. — Причем нельзя выделить какую-то одну популярную группу товаров. Люди заказывают и посуду, и текстиль, и мебель. Сейчас все процессы выстроены, можем привезти весь каталог. Людей не пугают ни цены, ни сроки доставки. Покорно ждут по два месяца вешалки, хотя в любом гипермаркете можно купить не хуже.
КОМПЕТЕНТНО.
IKEA заместили на 80 процентов.
Линда РЫЖИХ, доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук:
— Не думаю, что с точки зрения экономики Россия много потеряла после ухода IKEA. В плане налогов компания больше всего денег платила в бюджет других стран. Зарабатывали у нас, а вкладывали в ВВП третьих стран. Да, товары были оригинальные, удобные, но по качеству не лучше тех же белорусских. Торговые сети сейчас переняли многие решения IKEA, взяли на работу людей, знакомых с подходами шведской фирмы. Этот опыт поможет закрыть спрос на подобные товары. Думаю, что на 80 процентов он уже удовлетворен. Люди нашли замену шведским товарам.