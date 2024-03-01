Правила захоронения на кладбищах изменили в Казахстане

При этом уточнено, что заключение договора на погребение, содержание и обслуживание кладбищ между местным исполнительным органом города республиканского значения, столицы, районного (города областного значения) и администрацией кладбища осуществляется по итогам конкурса в срок, установленный в соответствии с законодательством о государственных закупках. Напомним, согласно правилам, заказчик должен направить проект договора победителю в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока на обжалование протокола об итогах государственных закупок способом конкурса. Победитель удостоверяет проект посредством своей ЭЦП в течение 3 рабочих дней со дня поступления на веб-портале уведомления.