Роструд объявил нерабочие дни марта

Кроме того, Роструд напоминает, что март богат на профессиональные праздники. В первый месяц весны отмечаются День работников геодезии и картографии (10 марта), День работников ЖКХ (17 марта), Всемирный метеорологический день (23 марта), День работников культуры России (25 марта) и Всемирный день театра (27 марта). Однако в эти дни отдых для всех россиян не предусмотрен.