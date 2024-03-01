Начало весны в Узбекистане обещает быть холодным и дождливым

По данным Узгидромета,
В выходные дни по всей территории республики преобладающая температура ночью составит −3…+2, днем — 0…+5 градусов. Ветер восточный 7−12 м/с,
В столице к вечеру пятницы пройдут небольшие осадки,
Отмечается, что в первые дни марта температурный фон будет на 4−6 градусов ниже нормальных для начала весны значений и значительно ниже, чем в прошлом году, когда температура воздуха в начале марта достигала +20…+25 градусов. Однако на следующей неделе температура воздуха начнет быстро повышаться.