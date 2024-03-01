Начало весны в Узбекистане обещает быть холодным и дождливым

Отмечается, что в первые дни марта температурный фон будет на 4−6 градусов ниже нормальных для начала весны значений и значительно ниже, чем в прошлом году, когда температура воздуха в начале марта достигала +20…+25 градусов. Однако на следующей неделе температура воздуха начнет быстро повышаться.