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Начало весны в Узбекистане обещает быть холодным и дождливым

Синоптики рассказали о погоде в республике на предстоящие выходные.
Сейчас в Олбани: -4° 2 м/с 58% 766 мм рт. ст. -4°
Источник: Uznews

По данным Узгидромета, 1—3 марта по большинству областей республики ожидается преобладание облачной погоды, временами пройдут осадки в виде дождя и снега, лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области осадков не ожидается. Температура воздуха в пятницу днем составит +2…+7, по югу республики — −3…-2 градуса.

В выходные дни по всей территории республики преобладающая температура ночью составит −3…+2, днем — 0…+5 градусов. Ветер восточный 7−12 м/с, 1—2 марта возможно усиление до 15−18 м/с..Местами по республике ожидается туман. В горных районах временами снег, лавиноопасно.

В столице к вечеру пятницы пройдут небольшие осадки, 2—3 марта временами — дождь и снег. Температура ночью составит −1…+1, днем 1 марта — +4…+6, 2—3 марта — +1…+4 градуса. В ночные и утренние часы возможен туман. Ветер восточный 5−10 м/с.

Отмечается, что в первые дни марта температурный фон будет на 4−6 градусов ниже нормальных для начала весны значений и значительно ниже, чем в прошлом году, когда температура воздуха в начале марта достигала +20…+25 градусов. Однако на следующей неделе температура воздуха начнет быстро повышаться.