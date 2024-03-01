В Волгограде после зимнего сезона закрывается ледовый каток в ЦПКиО

Зимой на катке стояла семиметровая елка, а лед подсвечивали при помощи специального покрытия. Для волгоградцев на площадке провели 17 разнообразных мероприятий, в том числе китайский Новый год и мастер-класс от призера Олимпийских игр Ирины Слуцкой.