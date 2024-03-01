В Волгограде после зимнего сезона закрывается ледовый каток в ЦПКиО

Каток в ЦПКиО открыли 9 декабря 2023 года. За сезон площадку посетили более 45 тысяч человек, сообщили представители парка.
Зимой на катке стояла семиметровая елка, а лед подсвечивали при помощи специального покрытия. Для волгоградцев на площадке провели 17 разнообразных мероприятий, в том числе китайский Новый год и мастер-класс от призера Олимпийских игр Ирины Слуцкой.
Последняя в сезоне вечеринка запланирована на 3 марта. На катке появятся огромные фламинго, будет играть тематическая музыка.
Вместо катка в парке очень скоро будет пруд. А те же самые фламинго станут двухметровыми катамаранами для прогулок в весенний период.