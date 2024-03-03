Ночные «минусы» и до +11°С днем: о погоде в Беларуси в начале недели

Во вторник также будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части, а днем местами прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром, также местам, ожидаются слабые туман и гололед, а также гололедица. Ветер восточной умеренный, днем местами с порывами. Ночная температура воздуха составит от −3 до +4°С, днем ожидается +1…+7°С, в южных районах местами потеплеет до +8…+11°С.