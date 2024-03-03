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Ночные «минусы» и до +11°С днем: о погоде в Беларуси в начале недели

МИНСК, 2 мар — Sputnik. В воскресенье в Беларуси будет в основном без дождей, но в понедельник и вторник ожидаются осадки, сообщили в Белгидромете.
Сейчас в Олбани: +7° 2 м/с 87% 761 мм рт. ст.
Источник: Sputnik.by

Синоптики отмечают, что завтра погодные условия в стране в основном будет определять область повышенного атмосферного давления.

Ночью будет малооблачно, а днем установится облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь днем по крайнему юго-западу пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до −5°С, по юго-западу до +3°С. Днем столбик термометра поднимется до отметок +2…+8°С.

Следующая неделя начнется в Беларуси с облачной погоды. В понедельник ночью местами, а днем на большей части территории страны пройдут дожди и мокрый снег. В ночные и утренние часы местами возможны слабые туман и гололед, на дорогах — гололедица. Ветер восточный умеренный, днем местами порывистый. Ночью будет −3…+3°С, днем воздух прогреется до +1…+6°С, по югу местами — до +7…+11°С.

Во вторник также будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части, а днем местами прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром, также местам, ожидаются слабые туман и гололед, а также гололедица. Ветер восточной умеренный, днем местами с порывами. Ночная температура воздуха составит от −3 до +4°С, днем ожидается +1…+7°С, в южных районах местами потеплеет до +8…+11°С.