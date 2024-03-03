Воздух прогреется до +3°С днем в Иркутске на предстоящей рабочей неделе

Синоптики прогнозируют переменчивую погоду в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы составит от −5 до +3°С. К концу Рабочих будней в областном центре может выпасть небольшой снег. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.
В понедельник, 4 марта, ожидается безоблачная погода. За окном будет −5°С. Ветер южный, 2 м/с.
Во вторник, 5 марта, также безоблачно. Столбик термометра покажет −3°С. Ветер южный, 2 м/с.
В среду, 6 марта, будет малооблачно. Синоптики обещают до +1°С. Ветер юго-восточный, 2 м/с.
В четверг, 7 марта, прогнозируют малооблачную погоду. За окном будет +3°С. Ветер юго-восточный, 2 м/с.
В пятницу, 8 марта, установится облачная погода, возможен небольшой снег. Столбик термометра установится на отметке +1°С. Ветер северный, 2 м/с.