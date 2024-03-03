Воздух прогреется до +3°С днем в Иркутске на предстоящей рабочей неделе

Синоптики прогнозируют переменчивую погоду в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы составит от −5 до +3°С. К концу Рабочих будней в областном центре может выпасть небольшой снег. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.